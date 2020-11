Tornano in radio e in digitale dal 20 novembre LE TENDENZE con il nuovo singolo “OSSIGENO (mi sei mancato)” (LTM /Artist First) che i fratelli Daniele e Francesco Saibene hanno scritto con la collaborazione di Fabio Castelli. Fuori oggi anche il video.

< “OSSIGENO (mi sei mancato)” è un brano leggero ed ironico che parla di un sognatore che vuole evadere dalla sua prigione. La ricerca della libertà viene ‘rapcontata’ attraverso la metafora del respiro. Advertisements dicono Le Tendenze – dall’ukulele alla batteria passando per chitarre elettriche, basso e synth analogici anni 80 >.

< Ho avuto il piacere di collaborare alla realizzazione del video di OSSIGENO (mi sei mancato) – racconta il regista Steve Saints – per me creare con i ragazzi è sempre stimolante, pensate che in una giornata abbiamo girato al mattino in uno show-room di Milano e nel primo pomeriggio ci siamo ritrovati sul Lago Maggiore in barca. L’idea era quella di trasmettere un senso di libertà usando la metaforica “gabbia” del colloquio di lavoro. Abbiamo utilizzato anche il drone per delle riprese mozzafiato sullo specchio d’acqua. Durante le altre riprese ero sdraiato dentro la barca per catturare al meglio i primi piani dei ragazzi, ma me è valsa la pena >.

