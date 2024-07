Casal Velino (Sa), 25 luglio 2024 Terzo appuntamento imperdibile per gli amanti del nigtclubbling a cielo aperto. Domenica 28 luglio (free entry, start ore 23) ai mixer del Modis Martini Beach Arena di Casal Velino arriva Donato Papa, resident selector del Buddha Bar di Monte Carlo, tempio del divertimento all’insegna delle nuove sonorità e del glam.

Quasi cinquant’anni di console alle spalle, appartiene di diritto ai pionieri del djing italiano. Papa Dj, colosso della musica chill out, il guru dell’ethno beat, universalmente riconosciuto come autore del programma e della compilation di “Buddha Bar”, (2 milioni di copie vendute nel mondo, di cui 400.000 solo in Italia ne aumentano la risonanza) e lo status di padre italiano della lounge, ethnic-house, slow deep, oriental and world: il settore lo incorona come esponente massimo di un intero genere. Oggi Papa Dj è riconosciuto come inventore dell’ethno-beat, gira il mondo per suonare e per cercare stimoli e sound che superano le distanze. Da sempre scova e fonde acustiche antropologiche, culturalmente radicate nelle diverse identità dei popoli; diffonde la propria selezione musicale in diversi club nel mondo. Dopo aver calcato le console più importanti del pianeta, suonato in Russia e in Asia, per la prima volta approda nel Cilento.

LA PROGRAMMAZIONE PINK NIGHT Il 3 agosto è la volta di Arianna Triassi, dj, produttrice e speaker radiofonica che ha collaborando tra gli altri, con Themba e DJ Oscar; il 12 agosto scocca l’ora dell’artista di punta del Pink Night. Ad incorniciare il format sarà Veronica Simioli, protagonista di un live show imperdibile. Cantante napoletana, classe 1987, sperimenta i differenti linguaggi della canzone vesuviana tra soul, r’n’b, pop e techno; tanti i suoi featuring con la nota dj-producer Deborah De Luca, è reduce dal successo di “Carmela”, canzone-monumento creata sui versi del poeta Salvatore Palomba e nel canto di Sergio Bruni. Il brano sprigiona tutta la femminilità custodita nella dignità della parola che coglie perfettamente nel segno del format messo in piedi dal Modis per l’estate 2024. E poi il 22 agosto, Georgia Moss, tra le migliori e più acclamate dj e producer della scena contemporanea.