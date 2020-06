Martedì 2 giugno dalle 18.30 alle 20.30 a Bolgheri, concerto in live streaming di musica techno del celebre Dj Fabio Neural, per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana.

Musica e natura, emozioni e solidarietà. Il Dj di fama mondiale FABIO NEURAL ha scelto Ornellaia, e la vista mozzafiato dei vigneti di Bellaria su cui si staglia la quercia centenaria al tramonto, come cornice per un suggestivo evento in live streaming, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross. La raccolta fondi è già attiva a questo Link https://www.facebook.com/donate/269777457762946/

Tutti sono invitati a partecipare “virtualmente” a questa importante iniziativa domani martedì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, dalle ore 18.30 alle 20.30 collegandosi alle pagine Facebook di Fabio Neural e di Ornellaia per guardare il primo evento di musica dal vivo sotto la quercia di Ornellaia.

La celebre tenuta bolgherese ed il suo secolare albero non sono nuovi a questo genere di performance di artisti famosi a livello internazionale, come il canadese Rodney Graham che, in occasione del progetto Vendemmia d’Artista, immortalò proprio l’antico albero in un’enorme foto, che ora giganteggia nell’Archivio Storico di Ornellaia, il cuore pulsante della tenuta di Bolgheri.

Seminascosta ai piedi delle colline nei pressi di Bolgheri, Ornellaia sorge a pochi chilometri dalla costa mediterranea. Le infinite parcelle di vigneto si inseriscono in questo panorama incontaminato come tessere di un ampio mosaico, creando un’opera di straordinaria bellezza, complessità ed eleganza in luogo davvero unico. Esperienza, competenza e determinazione hanno fatto la loro parte nella valorizzazione della qualità e della reputazione di Ornellaia, ma è la tenuta stessa ad essere continua fonte di ispirazione, suggerendo modi sempre nuovi ed esclusivi di catturare la sua grande generosità, come avviene anche ai piedi della secolare quercia di Bellaria.

