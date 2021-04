Il dj italiano non si spezza: sa bene che la sua missione è quella di sfamare le anime attraverso la musica e non lo dimentica neanche dopo mesi di abbandono totale da parte delle istituzioni.

In questo periodo drammatico della nostra storia recente, i Dj ci sono comunque stati con la loro musica per provare a intrattenere chi, senza, sarebbe sprofondato ancora più in basso.

E nel momento in cui le forze sembrano essere davvero finite, eccoli di nuovo qui, stavolta tutti insieme, a fare quello per cui sono nati: far star bene la gente. Nonostante tutto.

La categoria dei professionisti per i quali nessuno si rammarica troppo in seguito alla loro inattività, è ancora presente a fianco della gente in un evento speciale di musica, divertimento e riflessione…

Il 1 maggio, festa dei lavoratori, dalle ore 10 alle ore 22 su Dj Osso Radio c’è DJS FOR ITALY, una maratona di dj set sensazionali realizzati da 50 dj italiani e trasmessi in 12 ore no stop: un messaggio di unione e di ottimismo in una giornata simbolica per rivendicare il diritto al lavoro.

Una raccolta fondi aperta per l’occasione in favore della Croce Rossa Italiana sulla pagina facebook di Dj Osso Radio, contribuirà a rendere l’iniziativa ancora più utile e preziosa.

I Dj parlano il linguaggio della musica. E la musica ha unito, unisce e unirà le persone.

Andrea Mazza, Andrea Rango, Big Tommy, Botteghi, Cristian Marchi, Daniele Tignino, Danilo Seclì, Datura, Dino Brown, Dj Fabio B, Dj Osso, Dj Ross, Dj’s From Mars, Double Fab, elena Tanz,

Enzo Persuader, Federico L’Olandese Volante, Federico Scavo, Francesco Zappalà, Funkatron, Giangy, Giulia Regain, Jack Mazzoni, Lollino, Luca Guerrieri, Manuela Doriani, Marco Cavax, Mario Piu, Mistericky, Nicola Fasano, Paky Francavilla, Paolo Bolognesi, Paolo Noise, Pippo Palmieri, Provenzano Dj, Remondini, Renee La Bulgara, Ricky Le Roy, Rivaz, Roberto Molinaro, Rudeejay, Samuele Sartini, Spyne, Squarta, Tatanka, Vincenzo Callea, Vortex, Wender.

