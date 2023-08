Rush finale per gli eventi musicali di Scena Natura 2023 – Dialogo tra le arti e il verde, a cura di Pierfrancesco Pacoda. Domenica 6 agosto a Fienile Fluò (via di Paderno, 9) si esibirà Interiors, un duo musicale elettroacustico formato da Erica Scherl (violino, tastiera, effetti e looper) e Valerio Corzani (basso elettrico, voce, devices elettronici).

Un viaggio che unisce elettronico e analogico e cavalca il ritmo senza mai abusarne. Un tracciato pieno di fibrillazioni e sorprese sonore, creando spesso un forte connubio con suggestioni visive.

L’ultimo lavoro discografico degli Interiors è il doppio album “Overtones”: il primo composto da 14 brani originali, il secondo da 9 remix in cui spiccano le collaborazioni con i producer Filoq, Vinx Scorza, Manuel Volpe, DLewis e Francesco Colagrande.

Scena Natura 2023 è la rassegna multidisciplinare in programma fino al 21 settembre. A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, il festival si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.

Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.