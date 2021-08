Doré alla partita del cuore presenta il suo nuovo singolo tra campioni del passato, DJ e personaggi dello show business, tutti insieme contro la violenza sulle donne.

Si è tenuto a Foggia, nel Campo Sportivo FIGC, il Gran Galà di Solidarietà dei Campioni dello Sport e dello Spettacolo, evento calcistico sportivo di solidarietà, dedicato alla memoria della giovane Roberta PERILLO, vittima del femminicidio.

Per l’occasione il giovane cantautore Doré ha presentato il suo nuovo singolo “Splendido Sogno”, prodotto dal Team di Umbi Maggi e arrangiato da Luca Valentini del “Caro Lukas Studio”.

Sono scesi In campo, insieme a Doré , anche tanti campioni del passato, DJ importanti e personaggi dello show business: Da Fausto Leali, che ha guidato in panchina la Nazionale di Calcio ARGOS Soccer TEAM Forze di POLIZIA, a Stefano TACCONI, gloria del calcio professionistico di serie A con la Juventus e la Nazionale Calcio Italiana, a Francesco DAMIANI campione del mondo di pugilato pesi massimi anni 1989-1991, a Loris STECCA campione del mondo di pugilato pesi supergallo anno 1984, a Nino LA ROCCA campione europeo di pugilato pesi welter anno 1989 e sfidante al titolo mondiale, a Vincenzo MAENZA pluricampione olimpico di lotta greco-romana, a Roberto SCOZZI (Anonimo Italiano), al celebre rapper televisivo MORENO, a Niccolò CENTIONI (Rudi dei Cesaroni), a Antonio MAGGIO vincitore del Festival di Sanremo Giovani 2013, al cantante Valerio ZELLI del gruppo musicale O.R.O., alla band musicale ABBA The Best e tanti altri.

Il mondo della musica è stato rappresentato da disc jockey e produttori di livello nazionale e internazionale in campo per la International Soccer Deejay si evidenziano Dj RINGO, Dj PANDA, Dj Gianni PARRINI, HANIA, Dj Killer FABER, Dj Thomas DAMIANI, Dj Angelus MARINO, Dj BISMARK, Dj KiKO.

Doré tra un calcio al pallone e flash dei giornalisti ha presentato il suo nuovo brano “Splendido Sogno” che gli ha consentito di passare le finali regionali Lombarde del “Sanremo Music Awards”.

Adesso lo attende la finale nazionale del prestigioso concorso che si terrà a Venezia nelle sezioni “Miglior Brano dell’anno”, “Miglior Video dell’anno” e “Premio Insonnia Records”.