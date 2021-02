È disponibile in digitale e in radio, da domenica 30 gennaio, “Sushi all you can hit” (ascolta qui), primo singolo della band abruzzese Le Canzoni Giuste, estratto da “Felici e contenti”, concept album composto da undici tracce divise in tre atti che uscirà a maggio 2021. Il brano sarà accompagnato dal videoclip.

La band, che fa dell’ironia, della goliardia e della totale mancanza di appartenenza ad un unico genere la

Sushi all you can hit

à

à

propria caratteristica principale (il loro “motto” è:), racconta così: “

“Tutto sembra essere perduto, ogni speranza e ogni possibilità inghiottite dalla velocità inesorabile con il quale viaggiano le informazioni – prosegue la band – nell’impossibilità di assimilare tutto questo, neanche i punti di riferimento sembrano fornire all’uomo la speranza che merita. Non rimane che adeguarsi alla massa, rilassarsi, bere un bel Mojito e pensarci magari domani…”

A dicembre è uscito esclusivamente in download su Bandcamp (clicca qui) anche “Resti Digitali”, traccia “zero” dell’album. La scelta per quel brano di non uscire in digitale ha una motivazione molto chiara e contiene una provocazione, messaggio forte che ha l’obiettivo di ribadire a gran voce il valore della musica, “che non può dipendere esclusivamente dagli ascolti in streaming, molto spesso gratuiti” e quanto sia importante ristabilire un equilibrio – in passato per ascoltare musica era necessario l’acquisto di un cd o di un vinile – tra chi la produce e chi l’ascolta.

