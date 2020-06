La realizzazione del disco è stata possibile soprattutto grazie alla passione, sensibilità e professionalità di Max Rosati, musicista di altissimo livello, persona attenta, dal gusto decisamente “raffinatissimo” come lo definisce lo stesso Mazzone: “Confesso – asserisce – che stavo quasi per rinunciarci, quando con Max, col quale ci conosciamo da anni, ma la vita ci aveva portati da altre parti, ci siamo ritrovati”.

Dopo varie vicissitudini e prove “gomito a gomito” si è riusciti, finalmente, a realizzare questo inimitabile progetto! Hanno contribuito: Gianni Cilia (Chitarre), Giulio Porega (percussioni), Leonardo Mattiello (Basso), Tony Brunetti (pianoforte e fisarmonica), Luciano Orologi (fiati) e Luca Trolli (batteria) e la partecipazione vocale di Francesco Giuffrida in “Strade”, registrata da Riccardo Samperi presso la “TRP MUSIC” di Tremestieri Etneo (Ct).

I Brani del disco sono 9, di cui due sono versioni acustiche. Sono stati composti tutti da Giampiero Mazzone, tranne “Dietro la porta” di Cristiano De Andrè e Daniele Fossati: un brano che avrebbe voluto cantare da tempo.

1) Bella dannazione

2) All’improvviso Aprile

3) La notte della vita

4) Bedda bedda

5) Dietro la porta

6) Rose e gramigna

7) Strade

8) Bella dannazione (versione acustica)

9) All’improvviso Aprile (versione acustica)

