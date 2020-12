Da venerdì 11 dicembre è in radio, negli store e sulle piattaforme digitali “Frida” (Pizzicato Music / Believe) il nuovo singolo di Antonio Marino, finalista della terza edizione di “All Together Now”, il game show musicale in onda su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

"L'unico modo per superare un momento di sofferenza è passarci attraverso – dice Antonio Marino – perché dall'altra parte ci sarà sicuramente qualcosa di bello. Frida nasce così dalla volontà

“Frida” è stato scritto e composto da Antonio Marino con Hinca, che ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica, con Francesco Silvestri e la produzione esecutiva di Stefano Silvestri (in arte “Phunk Investigation” noto per l’incredibile lavoro con George Michael – Flawless in classifica in tutto il mondo) anche lui tra gli autori del brano. Registrato al K7 Studio di Bruxelles è un brano in cui si sentono gli anni 80 e le sonorità esprimono a pieno le atmosfere elettropop e synth tipiche di quegli anni.

