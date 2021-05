È online il videoclip del brano Nuvoli Banchi (GUARDA QUI) con la regia del giovane, ma già affermato regista Davide Vigore, estratti dall’Ep d’esordio della cantautrice e attrice palermitana PONENTE, dal titolo “RIAVULI” uscito pochi giorni fa per The Vito Records (ascolta qui), un progetto discografico intenso e appassionato composto da cinque brani, testi e melodie di Ponente, musiche di Gaetano Mirabella e la produzione artistica di Giovanni Parrinello. L’EP è stato anticipato dal brano “Abballo”, accompagnato dal videoclip.

“Nuvoli Bianchi”, i cui testi e le melodie sono di PONENTE (pseudonimo di Alessandra Ponente), è un brano in cui malinconia e speranza si uniscono con sonorità e atmosfere molto intime, dolci e amare allo stesso tempo. “Nuvoli Bianchi” è forse il brano dell’EP che musicalmente ha più di tutti un’apertura ad un pop contemporaneo. Alla chitarra Gaetano Mirabella (coautore delle musiche), alla tromba Alberto Anguzza, al contrabbasso Diego Tarantino, al bouzouki Moreno Morreale, recording Vittorio Di Matteo, mixing Riccardo Piparo, mastering Roberto Romano, produzione artistica Giovanni Parrinello.

“Nuvoli Bianchi” è stata scritta da Ponente nell’estate del 2020 quando sembrava si fossero aperte delle prospettive di “normalità” dopo il lockdown pandemico. Come dice la stessa Ponente: “ero sola al Nauto, un locale sul mare, fra la gente apparentemente serena, con un bicchiere di vino bianco, appena uscita dalle prove teatrali al Ditirammu, tutto mi sembrava “quasi normale” e sono riemersi quindi forti dei ricordi di estati già vissute, di timidi amori, di una possibile speranza ad un ritorno alle “emozioni semplici”, ma più che mai preziose quando si esce da un periodo così nero” .

I RIAVULI, protagonisti dell’intero EP, in “Nuvoli Bianchi” sembrano essersi placati forse dal vino, dal mare e dal desiderio di normalità, quella ricerca della normalità che la vicina estate reclama, un bisogno di leggerezza, ma che in fondo purtroppo continua ad avere ancora un retrogusto amaro.

Il regista Davide Vigore, pluripremiato prodigio del cinema italiano (i cui lavori sono stati selezionati al Festival di Venezia e di Cannes, vincitore del Nastro d’Argento e di altri prestigiosi premi) è rimasto particolarmente colpito fra tutti i brani dell’EP da “Nuvoli Bianchi” per la sua dimensione narrativa, congrua con il suo linguaggio cinematografico ed ha voluto girare quindi con “macchina da presa” delle scene molto intime ed emozionali nella bellissima location dei “Cantieri Culturali alla Zisa” di Palermo, impreziosendole poi con alcuni inserti del corto DREAM (sua ultima produzione che uscirà prossimamente con il sostegno dal Consiglio dei Ministri e dalla Regione Sicilia) con Elvira Camarrone (Sulla stessa onda, Netflix) e Antonio Avella (Svegliati amore mio, Canale 5) e la fotografia di Daniele Ciprì (maestro della fotografia del cinema italiano), di cui la stessa Alessandra Ponente fa parte come attrice, così come ha fatto parte nel precedente corto di Vigore “la Bellezza Imperfetta” recentemente premiato al prestigioso “festival del cinema di Los Angeles”.

