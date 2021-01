Musica È Vittorio De Scalzi l’ospite questo venerdì di Alberto Salerno in “STORIE DI MUSICA”, il format che racconta la storia intorno a dischi, autori e cantanti italiani

È Vittorio De Scalzi l'ospite questo venerdì di Alberto Salerno in "STORIE DI MUSICA", il format che racconta la storia intorno a dischi, autori e cantanti italiani che si può seguire sul canale Youtube: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt. "In questa puntata – racconta Alberto Salerno – a raccontare la storia dei New Trolls ci sarà Vittorio De Scalzi, che insieme a me parlerà di questo storico gruppo unico nel suo genere in Italia."

Vittorio De Scalzi fondò, con Pino Scarpettini, I Trolls, e nel 1967 arrivano i New Trolls con Nico Di Palo (chitarre), Gianni Belleno (batteria), Giorgio D’Adamo (basso) e Mauro Chiarugi (tastiere). Nello stesso anno la band apre i concerti della tournée italiana dei Rolling Stones e suona in jam session con musicisti come Stevie Wonder, il resto lo sentirete in puntata.

Sul canale Youtube di Alberto Salerno trovate le precedenti puntate dove si è parlato della musica di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Grazia Di Michele, Alberto Fortis, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri.

