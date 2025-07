Edoardo Bennato, l’artista ribelle, pirata del rock made in Bagnoli, si esibirà quest’estate in tutta Italia con Sono Solo Canzonette Tour 2025.

Un Peter Pan “impertinente”, allergico a ogni etichetta, un sovversivo della musica, un provocatore che ha scritto e composto assoluti capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, porterà nelle arene delle principali città italiane i classici del suo repertorio, le canzoni che lo hanno reso celebre e amato dal suo pubblico.

Punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, è stato il primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano.

Queste le date di Sono Solo Canzonette Tour 2025: l’11 luglio a Lecco per Scenario Festival, presso l’Area La Piccola; il 16 luglio a Castiglioncello (LI) al Castello Pasquini per il Castiglioncello Summer Festival; il 18 luglio a Lugano per Blues to Bop al Boschetto Parco Ciani; il 22 luglio a Genova all’Arena del Mare (Area Porto Antico); il 25 luglio a Cagliari all’Arena Fiera; il 27 luglio ad Alghero presso l’Anfiteatro Ivan Graziani; il 31 luglio alla Reggia di Caserta; il 1 agosto a Siena alla Fortezza Medicea; il 3 agosto a Monforte D’alba (CN) per Monfortinjazz all’Auditorium Horszowsky; il 6 agosto a Castellana Grotte (BA) al Largo Porta Grande; l’8 agosto a Mesagne (BR) per Stupor Mundi Festival in Piazza Orsini del Balzo; il 10 agosto a Giulianova (TE) in Piazza del Mare; 12 agosto a Seravezza (LU) al Palazzo Mediceo; il 16 agosto a Chioggia (VE) per Sea Music Festival, Isola dell’unione; il 18 agosto a Ragusa per Sagrato della Cattedrale di San Giovanni; il 20 agosto Cefalù (PA) al Lungomare Giardina; il 22 agosto a Taormina (ME) al Teatro Antico; il 26 agosto Borgia (CZ) al Parco Archeologico Scolacium; il 1 settembre Sesto Fiorentino (FI) per “liberi tutti festival” in Piazza Vittorio Veneto; il 5 settembre a Piacenza presso Palazzo Farnese; il 12 settembre a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea); il 20 settembre all’Arena Sferisterio di Macerata; il 24 settembre al Teatro Romano di Verona.

I biglietti di SONO SOLO CANZONETTE TOUR 2025 sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.