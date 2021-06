Dopo il successo di ‘Bar Duomo’, Creer torna ad imporsi sul panorama musicale con un nuovo singolo che ha tutte le carte in regola per diventare la hit dell’estate.

Un viaggio, una festa, un incontro indelebile. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano il nuovo singolo di CREER online su tutti i digital store. L’artista reggino, che lo scorso aprile ha pubblicato il suo primo lavoro musicale, è tornato ad imporsi sulla scena con una canzone che ha tutte le carte in regole per diventare la nuova hit dell’estate: “El manual del amor”.

“El manual del amor” il nuovo singolo:

“Sono lieto di annunciare il mio nuovo singolo estivo prodotto da Filippo Canale (FCM) in collaborazione con Manuel Nucera (Name) e Greta Campolo”.

“El manual del amor” nasce in pochi mesi, subito dopo l’uscita del primo singolo che ha permesso a CREER di farsi conoscere in città per il suo talento musicale. La canzone prende ispirazione da un viaggio a Malaga nel 2019, prima del Covid, prima della pandemia, prima della rivoluzione che ha investito il mondo intero.

“El manual del amor” è un inno all’amore, all’estate, alla spensieratezza. L’idea è nata dall’incontro del cantautore con Isabelle durante la Feria de Malaga, non a caso il brano è in spagnolo. Durante la festa, che commemora la presa delle città da parte dei Re cattolici, che si svolge nel mese di agosto, nella città spagnola vengono organizzati spettacoli, parate. È all’interno di questa bolla di divertimento che avviene l’incontro narrato nelle strofe dell’ultimo singolo di CREER.

Un ritmo intrigante e travolgente, un mix di stili tra raggaeton e kizomba connubio perfetto per l’estate ormai alle porte. La nuova canzone sarà accompagnata anche da un videoclip musicale con la partecipazione di Manuel Nucera in arte “Name” – Cantante, Greta Campolo – Cantante, Vanessa Millez – Attrice, Domenico Martino e Camila Gasparini nel ruolo di ballerini.

Per la realizzazione del video sono stati scelti luoghi simbolo della città di Reggio Calabria e della sua provincia.