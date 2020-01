E disponibile da oggi, su tutte le piattaforme digitali, ‘Stupida Allegria’ feat Izi, la nuova versione del brano di Emma frutto della collaborazione con il rapper genovese, che per l’occasione ha scritto e cantato una nuova strofa del brano. “È stato un grande piacere conoscere e collaborare con Emma, vera donna con gli attributi -commenta Izi- In 10 minuti ho capito che la grinta, la minuziosità e la passione per la musica sono 3 caratteristiche che ci accomunano senza ombra di dubbio”.

La versione originale di ‘Stupida Allegria’, singolo attualmente al primo posto della classifica Earone Airplay Italiana e al terzo posto della classifica Earone Airplay Radio, è contenuta in ‘Fortuna’, ultimo album d’inediti già certificato Oro (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia). Il relativo video del brano, girato a Marrakech da Attilio Cusani, ha già superato 1 milione di visualizzazioni.

Con ‘Fortuna’ (etichetta Polydor/Universal Music) Emma, nel suo decimo anniversario di carriera musicale, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno e un nuovo linguaggio vocale. Un album uptempo composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in ‘Manifesto’, ‘Corri’, ‘Basti solo tu’ e ‘A mano disarmata’), Elisa (in ‘Mascara’) e Frenetik & Orang3 (in ‘Dimmelo Veramente’).

Questa la tracklist di ‘Fortuna’: ‘Fortuna’, ‘Io sono bella’, ‘Stupida Allegria’, ‘Luci blu’, ‘Quando l’amore finisce’, ‘Alibi’, ‘Mascara’, ‘I grandi progetti’, ‘Manifesto’, ‘Succede che’, ‘Dimmelo veramente’, ‘Corri’, ‘Basti solo tu’, ‘A mano disarmata’. Autrice di 3 brani del disco, ‘Fortuna’, “Alibi” e ‘Dimmelo Veramente’, Emma, per la composizione di questo nuovo album è stata affiancata da musicisti autorevoli, nuove firme del panorama musicale italiano e autori che da sempre l’hanno accompagnata in questi anni.

Per la precisione Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Elisa, Dario Faini, Federico Bertollini (Franco 126), Maurizio Carucci (frontman degli Ex-Otago), Davide Petrella, Alex Andrea Germanò, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Vanni Casagrande, Davide Simonetta, Diego Mancino, Amara, Simone Cremonini, Giulia Anania, Marta Venturini, Daniele Magro, Francesco Catitti (Katoo), Giovanni De Cataldo, Antonio Di Martino, Gianclaudia Franchini, Giovanni Caccamo, Daniele Dezi, Daniele Mungai, Antonio Maggio, Lorenzo Vizzini e Placido Salamone.

Gran parte delle canzoni sono state registrate a Los Angeles presso lo Speakeasy Studios. Emma presenterà live ‘Fortuna’ al suo pubblico il 25 maggio all’Arena di Verona (biglietti esauriti), una grande occasione per festeggiare insieme al pubblico il suo compleanno e i 10 anni di carriera. Ad ottobre, inoltre, sarà impegnata con il tour ‘Fortuna Live Palasport 2020’, 9 concerti nei principali palasport d’Italia.