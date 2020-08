Dal 17 agosto al 13 settembre dalle piazze e dai vicoli delle più belle destinazioni turistiche siciliane live streaming e attività culturali.

Tra annullamenti di festival, spettacoli e concerti e l’incertezza generale del settore pochi sono gli appuntamenti musicali rimasti in piedi in questo sfortunato 2020. Questa estate si conferma essere tra le più difficili per tutti gli appassionati di musica e per l’intero comparto dei live e degli eventi che ha subito una dura battuta d’arresto.

Per cercare di arricchire l’offerta di attività culturali all’interno delle principali città siciliane nasce il progetto Opera. Dal 17 agosto al 13 settembre dalle piazze e i vicoli delle più belle destinazioni turistiche siciliane – con il supporto della piattaforma rocketradiolive. com, radio comunitaria nata a Verona nel 2014 con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale locale e valorizzare la promozione di artisti indipendenti – verranno trasmesse in live streaming performance musicali e talk.

Opera Radio Tour è un progetto sostenuto da Sicilia Festival, il network dei festival esperienziali siciliani che hanno recentemente deciso di fare squadra per fronteggiare le difficoltà legate agli annullamenti causati dall’emergenza sanitaria.

Un evento diffuso che per circa un mese si inserirà nel contesto urbano, culturale e paesaggistico delle città di Ortigia (17- 18 – 19 – 20 agosto), Milazzo (21 – 22 agosto), Marsala (23 – 24 agosto), (San Vito 3 – 4 – 5 settembre), Catania (11-12-13 settembre) con attività performative, reading e lecture nei diversi momenti della giornata, in un processo di co-creazione artistica con le organizzazioni dei territori.

Opera Radio Tour si ispira all’universo iconico dei pupi siciliani, evocando immediatamente immagini d’altri tempi: spettacoli di piazza e teatrini polverosi, fra il vociare di piccoli e grandi ed il rumore delle scintillanti armature. Con lo stesso spirito dello spettacolo che ha rappresentato per centinaia di anni l’offerta culturale delle città siciliane, Opera Radio Tour vuole far rivivere metaforicamente i centri urbani dopo la pandemia Covid-19.

Una manifestazione che racchiude iniziative ispirate alle inesauribili sfaccettature della sicilianità: il contatto con nuovi modi di vivere, con costumi e tradizioni differenti, con “sperimentazioni” artistiche, musicali e visive, con gli artisti che diventano i nuovi “paladini”.

