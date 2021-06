Parlando del brano Federico ci spiega: – Io Sono Pazzesco è il mio nuovo singolo, un brano che racconta realmente come sono io, perché il mio mondo è pazzesco e spero di farlo arrivare a tutti, perché sorridere e sognare è la cosa più bella che possa esistere. Diventiamo tutti pazzeschi! –

È uscito il nuovo videoclip di Federico Fashion Style, “Io sono pazzesco”, girato a Cinecittà World e nell’incantevole paradiso di QC Terme di Roma, una produzione di Joseba Label per la regia di Valerio Matteu e le coreografie di Gianluca Lanzillotta, con la partecipazione straordinaria della bellissima e giovanissima influencer Aurora Celli, famosa TikToker con oltre due milioni di follower.

Il brano, già presente nelle classifiche indipendenti radiofoniche, sarà la sigla del nuovo programma di Federico “Beauty Bus” in onda dal 30 agosto su Discovery Real Time.

Dai toni leggeri e irriverenti, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, canta questo nuovo brano con cui descrive se stesso, un personaggio eccentrico che si muove tra la moda e la musica, esplodendo in un inno alla vita e alla fiducia in se stessi, così che ogni persona guardandosi allo specchio possa dire “Io sono pazzesco”.

La canzone di Federico è interpretata nella parte femminile dalla talentuosa cantautrice romana Michelle. È già disponibile in tutti i digital store, prodotta da Gianni Testa per Joseba Label e scritta dallo stesso con Federico, in collaborazione con Davide De Blasio e Angelo Martini.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è nato ad Anzio in provincia di Roma il 5 ottobre 1989. Il suo smisurato amore per la professione di hair stylist si manifesta già in tenera età. Ha cinque anni quando inizia ad acconciare i capelli della mamma ottenendo incredibili risultati che dimostrano subito il prematuro talento. Ed è infatti a soli 13 anni che intraprende la sua primissima esperienza lavorativa in un salone di amici di famiglia.

Federico fa la gavetta destreggiandosi tra shampoo e pieghe, ma sempre con impegno e determinazione. Negli anni, il lavoro di parrucchiere arriva a coinvolgerlo a tal punto da convincerlo ad abbandonare gli studi e concentrarsi solo sul futuro, che, ad oggi, sappiamo essere lastricato di successi. Ma la celebrità va guadagnata e infatti Federico, dopo tanta esperienza e con la voglia di avere qualcosa di suo, apre il primo salone Federico Fashion Style, ad Anzio. Il suo smisurato talento fa sì che le clienti siano in continuo aumento, stuzzicando anche la curiosità di quella che sarà la prima di una lunga serie di VIP che si affideranno unicamente alla sua bravura.

La richiesta diventa così elevata che arriva la necessità di aprire un altro salone, questa volta nella capitale della moda: Milano. Ma non basta. Aprirà anche a Roma in piazza di Spagna per poi trasferirsi in Rinascente sempre a Roma. E a breve aprirà i battenti anche nella meravigliosa Napoli. Tra un taglio di capelli e un colore, Federico trova anche il tempo di dedicarsi alla TV, in uno show televisivo tutto suo, che va in onda su Real Time dal 2019: “Il salone delle meraviglie”, un rivoluzionario programma in cui i sogni delle clienti diventano realtà. Un personaggio istrionico, sempre in movimento e con idee pazzesche ancora da realizzare… Federico sa certamente come sorprendere chi lo osserva!