Torna “Fiera della Musica” e festeggia quest’anno la sua 20^ edizione. Il festival musicale, che negli anni ha ospitato artisti di fama nazionale e internazionale, da Iggy Pop ai Madness, fino ai Pulp e Afterhours, cambia veste e si allontana un po’ dal rock in questa “strana” estate: i protagonisti di eccezione, nella cornice naturale del Centro Sportivo di Azzano Decimo, saranno GIOVANNI ALLEVI il 4 settembre e ARISA il 5 settembre.

In questa estate di rinascita, le note intense e emozionanti del Maestro Giovanni Allevi non potevano mancare. Il 4 settembre il compositore e pianista, lungamente atteso dal suo pubblico, torna con il suo tocco magico in compagnia del suo fedelissimo pianoforte e dei suoi più grandi successi per lanciare un messaggio di speranza e fiducia. Enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, per le nuove generazioni Allevi è il vero guru del rinnovamento della musica colta. Con i suoi Jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Ricominciare Ancora è il titolo emblematico dello spettacolo di Arisa, il 5 settembre. Si ricomincia quindi da una bella canzone e dalla sua bellissima voce, limpida ma allo stesso tempo calda e avvolgente, da vera fuoriclasse. Per l’occasione Arisa terrà un concerto pieno di magia, grazie anche alla particolare formazione con cui si esibirà, composta dal M° Giuseppe Gioni Barbera, virtuoso del pianoforte e da sempre al fianco di Arisa. La loro grande alchimia si traduce in interpretazioni e arrangiamenti intimi e travolgenti allo stesso tempo. Accanto al Maestro Barbera anche Sandro Rosati al contrabbasso e Giulio Poretti alla batteria, per uno spettacolo in cui Arisa proporrà generi diversi in chiave pop e molto personale.

La Fiera della Musica è organizzata dal Comune di Azzano Decimo con il patrocinio del MIBACT, con il patrocinio e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il sostegno della Fondazione Friuli, che contribuisce a valorizzare la produzione artistica locale nei settori del teatro, della danza e della musica.

Tutte le info per la prevendita saranno pubblicate a breve sul sito ufficiale www. fieradellamusica.it. Ricordiamo che, in ottemperanza alle attuali misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, i biglietti saranno nominativi e con posto a sedere assegnato; si consiglia l’acquisto in prevendita.

