Tutto pronto per la finalissima del contest Promuovi La Tua Musica che si svolgerà il prossimo 3 giugno al Teatro Marrucino di Chieti. Sul palco, in qualità di super ospite, salirà Marco Masini il quale verrà premiato per i suoi 30 anni di carriera.

Questa mattina sono stati resi noti, sulla pagina ufficiale del contest, i nomi dei 15 artisti finalisti:

Davide, Renho, Silvia, Danilo, Vio, Ade, Simone d’Annibale, Doc, Evra, Orlando, Fedora, Alice, Hirundo, Eden, Marco Martini.

A valutare gli artisti è stata nominata una giuria di altissima qualità:

Marco Lecci, produttore di moltissimi artisti italiani ed internazionali; Antonio Vandoni, direttore artistico musicale radiofonico; Giommaria Monti: autore televisivo Rai, La 7.

Non mancherà uno spazio dedicato alla danza.

Sul palco del Teatro Marrucino si esibiranno le ballerine di “Danza in”.

Le coreografie saranno curate da Grazia Tenaglia.

“Il contest metterà in evidenza i giovani talenti. Siamo lieti di dare agli artisti emergenti una grande vetrina e di ospitare in città anche l’esibizione di Marco Masini, una delle voci più importanti del nostro panorama musicale autoriale e melodico – così il vicesindaco Paolo De Cesare, sindaco facente funzioni e assessore agli Eventi – Una presenza, quella di Masini, che sarà sicuramente da stimolo per i giovani che parteciperanno al contest A lui, infatti, sarà consegnato un importante riconoscimento alla carriera. Si tratta, dunque, anche di un appuntamento importante per il nostro teatro, che unisce la possibilità di mettersi in mostra per i nostri giovani, con quella di poter assistere all’esibizione dal vivo di una delle voci più amate e seguite della canzone italiana”.

“Promuovi la tua musica è contest nato per dare supporto alle giovani leve che spesso non hanno la possibilità di fare ascoltare la propria musica alle case discografiche e agli addetti ai lavori – dichiara Fanya Di Croce promotrice e direttore artistico dell’iniziativa – C’è una giuria tecnica, composta da esperti del settore discografico, musicale e giornalistico e la possibilità, per il vincitore del contest, di promuovere la sua musica nel circuito radiofonico dell’evento che unisce oltre 100 emittenti di tutta Italia”.