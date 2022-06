Già disponibile in tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica “Fragole e champagne” (Ontheset/Artist first), il nuovo singolo di Fiordaliso.

“Ma cos’è la stabilità?” Con questa domanda Fiordaliso inizia un viaggio che la porta a sperimentare nuove sonorità. “Fragole e champagne” è un brano che parla al mondo di oggi, che è “come in un incubo però poi è tutto vero”. Il messaggio è quello di non farsi scoraggiare nella vita e di “prenderla come capita”, cercando di godere a pieno ogni “notte magica” che la vita stessa ci regala. Insomma, un invito alla spensieratezza nei giorni bui, ma anche uno spunto di riflessione su quanto sia importante non fermarsi, continuare a correre e saltare gli ostacoli.

Il brano è scritto da Giuseppe Giocondo, Fiordaliso e Serena de Bari, con la produzione di Luca Venturi & TempoXso, arrangiato da TempoXso. Il lyrics video è stato realizzato da Marco D’Andragora (Damstudio).