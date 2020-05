IL FESTIVAL RITORNA NELL’ESTATE 2021 DAL 16 AL 19 GIUGNO ALLA VISARNO ARENA!

VASCO ROSSI E RED HOT CHILI PEPPERS: LE PRIME CONFERME DELLA PROSSIMA EDIZIONE

È ufficiale: FIRENZE ROCKS ritornerà nell’estate 2021 sempre alla Visarno Arena nel cuore della città fiorentina. Live Nation Italia è al lavoro per organizzare la nuova edizione di uno dei festival più importanti in Italia ed Europa che avrà luogo il prossimo anno dal 16 al 19 giugno 2021.

Siamo orgogliosi di poter riconfermare due nomi importantissimi nella line-up del prossimo anno: RED HOT CHILI PEPPERS nella giornata di mercoledì 16 giugno 2021 e VASCO ROSSI nella giornata di venerdì 18 giugno 2021.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata di Vasco Rossi del 10 giugno 2020 restano validi per il nuovo show dell’artista il 18 giugno 2021. I biglietti dei Red Hot Chili Peppers del 13 giugno 2020 restano invece validi per il nuovo concerto della band il 16 giugno 2021.

Coloro che invece desiderano ottenere il rimborso del biglietto avranno la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro e non oltre il 26 giugno 2020. Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

• Ticketmaster Italia

• Ticketone

• Vivaticket

