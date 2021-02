Dal 12 febbraio, in radio, arriva “FORGIVENESS” il nuovo singolo dei TWICE 20 con il featuring di Rhade (Food Record), scritto da Ricky Boerci, Rhade e Paolo Agosta, disponibile in digitale dallo stesso giorno.

Rhade dice “questa canzone che parla di tutto il tempo che dovremmo dedicare alle persone veramente importanti, invece che rischiare di perderle, troppe volte gli impegni di tutti giorni ci fanno dimenticare di valorizzare i nostri affetti, che invece vanno protetti i tutti i giorni.”

Nel video viene creata

una connessione tra le stagioni ed il peso dei nostri impegni quotidiani. Impegni dai quali sogniamo di liberarci per dedicare più tempo a chi ci vuole bene. Nel periodo invernale ci accorgiamo di essere incatenati da mille impegni e persone che tolgono tempo ai nostri veri affetti. Radhe, che è anche la protagonista del video, si libera, in questo viaggio verso l’estate, da tutti i pesi inutili della vita e chiede scusa ai suoi affetti per il tempo perso. Nel suo tuffo liberatorio completa questa rinascita e chiede perdono alle persone care che può involontariamente aver ferito.

Il video, per la regia di Paolo Agosta, è stato girato in un bosco innevato, un paesaggio notturno e pauroso, ma come vedrete arriverà tutto il calore dell’estate e con sé la libertà di riprendere in mano la nostra vita prima di perdere le persone che ci vogliono bene.

Anche in questo caso il ricavato della vendita del singolo viene devoluto alla Fondazione Onlus Bruno Boerci (www. fondazionebrunoboerci.org ), per la ricerca oncologica e scientifica.

