Viviamo la nostra vita costantemente alla ricerca della felicità non accorgendoci di averla già in tasca. È questa realizzazione che ci mostra il mondo in colori diversi e ci fa “camminare nel sole”. Siamo noi stessi gli autori della nostra felicità.

Parole profonde e rassicuranti di Francesca Maria, marchigiana doc e newyorkese d’adozione che mai rinnegherebbe le sue preziose origini. E infatti, dopo le tante produzioni internazionali, e’ nel borgo marchigiano di Loretello che sceglie di girare il video musicale del suo nuovo singolo Sunshine Walking.

“Volevo mostrare al mondo la magia della mia terra, le sue tradizioni e il calore della sua gente. E’ stato un duro colpo al cuore vedere cosa è successo ma osservare la resilienza e dignità con cui i marchigiani stanno affrontando questa tragedia mi ha profondamente ispirata e ha aggiunto un valore ancora più profondo al mio video”. E con la sua musica, Francesca Maria vuole rincuorare questa sofferenza partendo proprio dai suoi concittadini, continuando ad espandersi oltre i confini nazionali come ci ha sempre abituati.

“Ho scritto Sunshine Walking nell’aprile del 2022 dopo una rottura con la musica durata un anno e mezzo. Dopo aver riposto per anni la mia felicità in mani altrui, ho capito che “lei” è qui dentro di me e in tutto ciò che mi circonda. Sono io a trasformare carbone in oro, come canto nel mio brano, ed è per questo che dopo anni di collaborazioni con etichette discografiche e simili, mi sgancio da tutti e mi aggancio a me stessa, alle mie capacità e all’amore vero per la musica come necessità di espressione. Questa sono io in tutto e per tutto, libera e felice.”

Di “Sunshine Walking”, in uscita il 21 settembre su tutte le piattaforme digitali, FM World Productions di Francesca Maria è il produttore creativo, esecutivo e etichetta.

Il brano composto con Giuseppe Lipari “BroProducer” e Gaetano Guardino, racconta la magia del ritrovare sé stessi.

L’ariosità degli accordi, melodie, suoni e parole ispirano a riscoprire il valore dei propri sogni, mentre l’energia della cassa e delle chitarre funky suonate da Gaetano Guardino sono un’iniezione di grinta per raggiungerli.

“La mia musica riflette la mia storia in tutto. New York mi ha insegnato la resilienza, la perseveranza e l’importanza di dire ciò che si pensa ed essere OUT OF THE BOX. Dell’Italia mi porto dentro i valori e la bellezza delle cose semplici e vere. I miei pezzi fanno ballare e i miei testi fanno pensare perché il ballo e l’ispirazione fanno bene all’anima. Amo tirar fuori il meglio dalle persone e accendere in loro la passione per i propri sogni. Questo è il motivo per cui creo!”

Video Ufficiale: https://youtu.be/iaJWTE7rQ0M