Nella puntata che sarà disponibile da venerdì 26 febbraio di “Storie di Musica”, Alberto Salerno racconta l’ascesa e il successo di Francesco Gabbani, attraverso la testimonianza del suo manager e produttore Andrea Vittori.

Un viaggio nella storia dell’artista attraverso il filtro di chi lo conosce meglio, partendo dalla band di cui Gabbani era leader, i Trikobalto, formata appunto da Gabbani con Matteo Zarcone e Nicolo Zarcone.

Gabbani nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Festival Advertisements , rispettivamente nel 2016 come esordiente nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Amen” che ha vinto anche il Premio “Emanuele Luzzati”, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, e nel 2017 nella categoria “Big” con il brano “Occidentali’s Karma” vincendo anche il “Premio TIMmusic”, diventando il primo cantante nella storia del Festival di Sanremo ad aver vinto nelle due categorie in due edizioni consecutive. Nel 2017 rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest.

