Di ritorno dalle finali nazionali del noto festival “Sanremo Rock”, durante il quale hanno portato sul palco del teatro Ariston di Sanremo il loro primo inedito “La Danza”, i FRANK AND THE GANGSTERS annunciano il lancio del loro ultimo lavoro “DUE DI PICCHE” e del relativo videoclip.

La canzone si presenta con una melodia fresca, che fa venir voglia di ballare, con un tema leggero ma che nasconde, in realtà, al suo interno una morale importante. Quale? Facendo un parallelo con la “danza della seduzione”, si invitano le persone ad affrontare la vita con positività e ironia e a trarre sempre nuovi stimoli anche quando le cose non vanno come si vorrebbe.

Grazie all’idea dell’amico Pietro Cavallo, che collabora con le maggiori case cinematografiche a livello mondiale, il videoclip unisce uno stile anni ’20 voluto dalla Band, ad un remake liberamente ispirato al film “Segni particolari: bellissimo” di Adriano Celentano.

Il videoclip sarà disponibile dal giorno 18 novembre 2020 alle ore 12.00 sul canale ufficiale di Youtube “www.youtube.com/c/ FrankandtheGangsters” e sul sito: www.frankandthegangsters.it e dal 25 novembre 2020 in tutti i migliori Digital store.

