Anche Radio Music Free partecipa venerdì 20 marzo alle ore 11,00 all’iniziativa La Radio per l’Italia dove, per la prima volta dalla nascita della radio, tutte le radio e web-radio italiane, nazionali e locali, trasmetteranno in contemporanea su tutte le proprie piattaforme (FM, DAB, televisione, streaming online) l’Inno di Mameli (il vero titolo è “Il canto degli Italiani” n.d.a.) e altre 3 canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale (le successive verranno annunciate domani giovedì 19 marzo).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram