Fuori domani,venerdì 24 gennaio, in radio e su tutte le piattaforme digitali, BRITTISH, il nuovo singolo di ALEX BRITTI prod. SALMO&DJ GENGIS, su etichetta It.Pop (distr Artist First.). BRITTISH è un brano ironico che parla un linguaggio attuale.

Alex Britti da sempre aperto a nuove sonorità, è appena uscito con un feat in “Birks Works”, singolo jazz contenuto in ” The III Side“ dei Pacific Mambo Orchestra, gruppo vincitore del Grammy Awards.

«A me la musica piace fatta bene e , Salmo – racconta Alex – nel mondo del rap è uno dei numeri uno e reciprocamente ci stimiamo molto. Da sempre amo confrontarmi con i vari generi musicali.

Il tutto nasce una sera in Sardegna. Ci siamo incontrati e chiaramente abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album. Salmo e DJ.Gengis, mentre registravamo continuavano a dirmi “quanto c***o sei Britti”, rifacendosi ad una strofa del singolo tormentone “British” della Dark Polo Gang e a qual punto anch’io, ho iniziato a giocare con questa frase.

Continua Britti “La dicevo ridendo ma con il massimo rispetto della citazione, per me positiva, perché questo tormentone della D.P.G. li ha portati a diventare un fenomeno anche nel canale sociale . Ad un certo punto Salmo tira fuori un suo beat ed intorno a questo abbiamo iniziato a lavorare ed in tarda serata è nato “BRITTISH”».

Il videoclip è stato girato in varie location: una giornata super divertente, piena di risate e di balli, all’insegna della gioia della spensieratezza. Il video inizia con la partecipazione di TONI EFFE, e questo proprio per rendere omaggio al loro tormentone. Un video dinamico che farà sorridere con un ALEX BRITTI come non si è mai visto fino ad oggi.

