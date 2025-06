Fuori il video di “In fuga verso il sole” il nuovo singolo inedito di Paolo Vallesi (Clodio Music), brano estivo e carico di energia in un momento di grande rinnovamento per il cantautore fiorentino, già in radio e disponibile su tutte le piattaforme e store digitali. Il brano è scritto dallo stesso Vallesi con la collaborazione di Pio Stefanini.

“In fuga verso il sole” è un brano che invita a rischiare, a indossare le ali come Icaro e fuggire verso il sole, perché la vita è un misto fra paura e coraggio. Gli anni scorrono, ma più che fare bilanci, Paolo Vallesi invita a slanciarsi altrove, a prendere di petto la vita. Con un ritmo incalzante e persuasivo, ci racconta un amore, centro di tutto, fra attese ed intuizioni, mentre i sentieri dell’esistenza ci fanno prendere a volte strade apparentemente centrifughe, ma l’emozione con le sue declinazioni è spesso un gioco di equilibri ed esatte distanze.

Qui il video: https://youtu.be/1InDtWQNFEg

Il video, regia di Michele Vitiello con la collaborazione di Niccolò Carosi, prodotto da Pasquale Scilanga per Clodio Music, prende spunto dal mito di Icaro e lo interpreta, lo rivisita ambientandolo ai nostri giorni, fra IA e Arte. Michele Vitiello sottolinea: “Paolo Vallesi in questo brano, racconta una storia d’amore e le sue traiettorie a volte incongruenti come del resto l’amore ci ha abituato, abbiamo quindi cercato di realizzare questa suggestione appunto… in fuga verso il sole“.

La carriera di Paolo Vallesi inizia al Festival di Sanremo nel 1991, quando vince tra le Nuove Proposte con il brano “Le persone inutili”. Un debutto che gli dà grande notorietà, confermata dal successo del suo primo album, pubblicato da Sugar, che è stato anche il suo primo Disco d’Oro. Il successo viene bissato nel 1992, quando torna a Sanremo nella categoria Big con il brano “La forza della vita”, arrivando al terzo posto. L’album omonimo ottiene il Disco di Platino, risultando il secondo album più venduto dell’anno e rimanendo al primo posto in classifica per molte settimane. Il cantautore toscano è stato protagonista e vincitore della trasmissione di Rai 1 “Ora o mai più”, condotta da Amadeus e ospite della nuova edizione condotta da Marco Liorni.

Nel 2022 è uscito un ambizioso progetto discografico “Io e Noi”, doppio album con brani inediti e una raccolta dei più importanti successi di Paolo reinterpretati per l’occasione con grandi artisti della musica italiana tra i quali Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Gigi D’Alessio, Marco Masini, Dolcenera, Danti, I Legno, Amara e l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. A fine giugno è prevista la pubblicazione di “Noi” la raccolta dei duetti in vinile prodotto da Clodio Music. Grazie allo stile semplice e sincero che lo accompagna dagli esordi della sua carriera Paolo Vallesi riesce, con ogni suo brano, a far sempre emozionare.