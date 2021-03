Fuori il video di “SALGO SU” il nuovo singolo di OSSIDO MASTER con il featuring di Lil Wayne e Lollo G, prodotto da Agosta & Mitch Dj (Star-M / Bunker Home Productions), già in radio e disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.

Il brano parla della situazione attuale e l’artista, distaccandosi completamente dalla scena locale, vuole trasferire un chiaro messaggio: “è meglio fare che criticare”.

Il video di “Salgo Su”, per la regia di Donato Gabriele Ribaudo, ruota attorno ad una fantomatica app

chiamata “Hologram”, che viene vista erroneamente dalla società come una “Cyber Droga” in quanto, tramite le note del brano, scaraventa chi ne usufruisce in uno scenario scollegato dalla realtà. Il messaggio che il video vuole trasmettere è una denuncia relativa all’uso, sempre più comune di tutti, di giudicare e definire negativamente o in maniera superficiale tematiche o generi musicali, come ad esempio il genere rap, senza avere una conoscenza approfondita ma basandosi molte volte solamente sul pensiero comune.

“Quando ho iniziato a fare musica – dice Ossido Master – mi son dato da fare per crearmi una carriera e soprattutto per organizzare dei punti d’incontro per le nuove leve della mia città. La voglia di prevalere, si è ingigantita a tal punto da ritrovarmi continuamente in discussioni futili, ripicche e anche sabotaggi ad alcuni concerti. Il tutto nato dalla mia voglia di non far parte del loro circoletto, dove o ti omologhi a loro o sei il nemico pubblico numero uno. Oggi ho avuto questa chance di collaborare con Lil Wayne e quindi ho deciso di adattarmi alla sua strofa, poiché la vicenda descritta da lui è analoga alla mia storia.

