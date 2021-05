Il brano è prodotto da Rob The Child, ossia Robin Marchetti dei Carousel 47. Il mixing e il mastering sono stati eseguiti da Ghost, ovvero Alessio Buso.

Le parole quasi urlate si distendono nel finale dove si cita il nome del disco, del singolo e il posto in cui si trova l’artista: la Luna.

“Luna” è la traccia attorno a cui ruota il disco omonimo del trapper e, in qualità di title-track, ne riassume tutto ciò che è all’interno. Il sound è prettamente elettronico, sognante, malinconico ed avvolge il testo che inizia con una citazione, “Non è il momento” tratto dal primo singolo in assoluto di Gabber (Night, 2017). Il bridge si apre citando gli Evanescence e si chiude riferendosi alle facce della Luna, quella calda illuminata dal sole e quella fredda avvolta dall’oscurità.

