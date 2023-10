Tra i concorrenti di XFactor che compongono la squadra di Ambra Angiolini appare il nome di Gaetano De Caro che con i suoi 17 anni, conquista i giudici e il pubblico con il brano di Mina “La mente torna”.

L’artista passa così di diritto alla seconda puntata di XFactor in onda giovedì 2 Novembre su Sky.

Dichiara Gaetano De Caro: “Dedico il mio percorso di XFactor a mio padre che è venuto a mancare pochi mesi fa, alle persone che mi seguono e sopratutto alla mia famiglia”

Gaetano lo abbiamo già visto in molte tappe del Contest “Promuovi la tua musica”, il tour itinerante a favore della musica emergente nei teatri d’Italia, ideato e prodotto da Fanya Di Croce. Il format è noto in tutta Italia per aver fatto esibire oltre 3000 artisti negli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Fanya Di Croce che segue Gaetano da diversi anni: “ Sono orgogliosa del percorso di Gaetano e felice che sia entrato in empatia con il pubblico e con la giuria che è riuscita ad entrare dentro la sua profondità”.

Gaetano studia all’Aquila è allievo del Maestro Giuseppe Lucente, docente di Canto e Pianoforte del Centro Danza Art Nouveau, Centro riconosciuto dalla Regione Abruzzo.

Il giovane cantante Gaetano De Caro, nome d’arte Be Klaire, ha spento 17 candeline il 10 settembre. È originario di Casamassima, un paese in provincia di Bari e tuttora frequenta il Liceo classico Orazio Flacco di Bari.

Il suo ingresso nel mondo della musica risale a quando era ancora bambino: inizia ad interessarsi alla chitarra all’età di 5 anni e da quel momento si innamora della musica internazionale, facendosi ispirare soprattutto da Lady Gaga, Lana del Rey e Marylin Manson.