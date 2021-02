Domenica 21 febbraio alle ore 17.45, sulla pagina Facebook “Streaming Arena”, ecco l’omaggio live a Pino Daniele, presentato dal gruppo Gente Distratta, la formazione che la scorsa estate ha registrato il sold out al Teatro Romano di Ostia Antica all’interno della rassegna “Anthology” diretta da Gilda Petronelli e Stefano Saletti.

Non solo un concerto, ma un vero spettacolo in cui il gruppo condurrà lo spettatore lungo un viaggio musicale che va da Napoli a New York, da via Caracciolo alla

Bourbon Street di New Orleans, seguendo i variegati percorsi artistici di Pino Daniele.

I Gente Distratta nascono nel dicembre 2014 a Viterbo dalla passione e dalla voglia di rendere omaggio al musicista partenopeo, considerato uno dei più grandi autori e musicisti del ‘900.

Il progetto prende vita grazie al cantante, fondatore e frontman, Paolo E’ Vivo, che compone la line up con musicisti solisti professionisti già al fianco di grandissimi personaggi della scena internazionale e italiana del calibro di Anastacia, Al Jarreau, Renato Zero, Agostino Marangolo, Joe Amoruso e Umberto Bindi.

Dal 2017 la line up si arricchisce, poi, del grande percussionista Tony Esposito (una vita trascorsa al fianco di Pino Daniele) che si esibisce come “special guest” nei più importanti eventi dal vivo.

Gente Distratta non vuole imitare o stravolgere, ma interpretare e capire, prima di tutto, cosa Pino Daniele volesse dire con le sue canzoni, con le sue melodie, portando avanti intatto il suo sentimento, suonando le sue canzoni, la sua musica.

