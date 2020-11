Uscirà il 20 novembre in radio e negli store digitali il nuovo singolo dei GHOST, dal titolo “Ri-Evoluzione”. La band pop rock da Disco di Platino reduce da premi nazionali come Lunezia e Wind Music Awards e collaborazioni con artisti del calibro di Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri, torna a farsi sentire con una canzone per scuotere le persone e invitarle a riprendersi la propria felicità. Il brano anticipa l’album

in uscita nel 2021 per festeggiare i 15 anni di discografia.

Il nuovo singolo arriva sulla scia di “Vivi e lascia vivere – Vivimix”, la versione estiva del brano già certificato Disco d’oro, con il quale la band ha regalato una ventata di spensieratezza e di speranza. Il video è diventato un vero flashmob a cui ha partecipato il GHOST Fan Club che sui social conta oltre 50.000 persone attive. Persone da sempre appassionate alla filosofia di vita trasmessa dalla band attraverso la loro musica, insieme al corollario di valori cui fanno parte la gioia, il calore, il rispetto e la solidarietà verso gli altri.

“Ri-Evoluzione” auspica una “nuova trasformazione” dell’essere umano, restituendogli il suo ruolo da protagonista in grado di rompere gli schemi attuali, le paure, e rimettere i valori, la forza dei propri sogni e l’amore al centro della vita. Il coraggio e la determinazione guideranno ancora una volta la ricerca della felicità in questi tempi bui, dove tutte le attuali sovrastrutture, la tecnologia e il denaro serviranno esclusivamente come strumenti per il prossimo passo evolutivo.

«Il brano vuole lanciare un messaggio di speranza e di amore, invitando a vedere il mondo attraverso una luce diversa, per dare alla vita un significato NUOVO. Attualmente è largamente diffusa la forma mentis che mette al centro il potere, le cose materiali, la prepotenza, relegando a un ruolo marginale l’essere umano, la sua dignità, i suoi diritti. Il coraggio però può aiutarci a capire che la violenza non vince mai, che dobbiamo pensare con la nostra testa, valorizzare le piccole cose, imparare a metterci in discussione e a far interagire i cuori, senza pregiudizi o paure! E soprattutto che un SORRISO, quando è vero e spontaneo come quello di un bambino, può veramente cambiare la storia».

“Ri-Evoluzione” è anche un videoclip, scritto e diretto da Daniele Comelli e Davide Fraraccio, realizzato in collaborazione con Cinecittà World. Una grande conferma da parte dei GHOST, che continuano a far cantare e ballare tutte le generazioni al ritmo della vita e della sua bellezza. Lanciando contemporaneamente anche importanti messaggi di coraggio e positività, in grado di sostenerci di fronte a qualunque paura e difficoltà.

I GHOST sono i fratelli Alex ed Enrico Magistri. Nati ad Albano Laziale, ma da sempre residenti ad Ardea, cittadina bagnata dal mare, a pochi chilometri da Roma, i GHOST sono polistrumentisti, arrangiatori e autori, e la loro musica è un mix di pop, elettronica e rock.

Il loro debutto discografico è del 2007 con l’album omonimo. I primi successi arrivano nel 2011, con il singolo “Vivi e lascia Vivere”, certificato Disco d’oro e il singolo “La vita è uno Specchio”, certificato Disco di Platino e premiato al Wind Music Awards all’Arena di Verona e al Lunezia. Nel 2012 il nuovo Album “La vita è uno specchio” resta per 8 settimane nella TOP 50. Segue il terzo lavoro “Guardare Lontano” nel 2015, che entra direttamente al 7° posto in classifica, dove resta 9 settimane, regalando al gruppo un nuovo riconoscimento del Lunezia per il brano Libero. Da quel momento il pubblico dei GHOST si fa sempre più numeroso ed eterogeneo.

Nel 2016 firmano una collaborazione con Ornella Vanoni che canta nel brano “Hai una vita ancora”, e con Enrico Ruggeri per il singolo “Il senso della vita”, che dà il nome al quarto album della band. Entrambi i brani sono contenuti in questo lavoro. Gli anni che seguono li vedono protagonisti di tantissimi live e di partecipazioni a grandi eventi.

Attualmente i GHOST sono in studio per la realizzazione del nuovo album in uscita nel 2021 per festeggiare i 15 anni di discografia.

