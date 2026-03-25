di Sandra Caschetto

La sua musica non morirà mai: un viaggio tra note, poesia e ricordi che hanno segnato generazioni

Genova – Si è spento Gino Paoli, maestro della canzone italiana e voce che ha raccontato l’amore, la nostalgia e la fragilità dell’animo umano. Aveva 91 anni. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma al tempo stesso accende un omaggio sentito da chiunque abbia cantato, ascoltato o semplicemente vissuto attraverso le sue melodie.

Una vita in musica

Nato a Monfalcone e cresciuto a Genova, Paoli ha scritto pagine indelebili della musica italiana. Le sue canzoni — “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “Quattro amici al bar” — non sono solo brani, ma piccoli universi di emozioni che ancora oggi parlano al cuore di giovani e meno giovani.

La sua voce è stata testimone di amori, addii, gioie e malinconie, trasformando le parole in poesia semplice e universale. Non c’era bisogno di comprenderle tutto: bastava lasciarsi trasportare.

Un maestro che ha insegnato la poesia della vita

Paoli non è stato solo un cantautore, ma un narratore dell’anima. Ogni nota, ogni frase, ogni silenzio nelle sue canzoni portava con sé una verità universale: la capacità della musica di raccontare ciò che spesso non sappiamo dire.

Artisti, colleghi e fan di tutto il mondo lo ricordano come un punto di riferimento, una guida che ha insegnato a emozionarsi, a osservare la vita con delicatezza e a trovare poesia anche nelle piccole cose.

Eredità eterna

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma la musica di Paoli continuerà a vivere. Le sue canzoni saranno cantate ancora, reinterpretate e condivise, come fili invisibili che uniscono generazioni diverse.

In un mondo che corre veloce, Gino Paoli ci lascia un insegnamento semplice e potente: ascoltare, sentire e fermarsi a riconoscere la bellezza della vita, anche in una stanza che sembra piccola come il cielo che descrisse nelle sue note.