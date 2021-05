Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 21 maggio il brano FINALE ALL’ITALIANA di Giulio Wilson feat. Roy Paci, singolo estratto dal nuovo disco “Storie vere tra alberi e gatti” (etichetta discografica Maninalto!/distribuzione Believe), candidato al Premio Tenco 2021 per la targa di Miglior Album.

“Finale all’italiana” è una canzone dal sapore folk, che trasmette divertimento e voglia di ballare anche se il testo non è corollario, anzi.

La tromba di Roy Paci è coinvolgente, spostando il brano verso sonorità quasi latine. Wilson si diverte incastrando parole dalla vena ironica e facendo trapelare una sottile critica al nostro paese, con un filo di provocazione, ma riuscendo sempre a non essere scontato nei messaggi che si celano in questa canzone e più in generale dietro le sue canzoni.

“Cosa mi mette allegria? Sicuramente la tromba di Roy Paci, ma anche la mia band formata da musiciste; e poi c’è quel ‘zam zam’ caratterizzato dalle due note che contraddistinguono quello che io chiamo ‘finale all’italiana’ – Giulio Wilson racconta il suo brano – Come sarebbero potute terminare altrimenti Romagna mia, Mia bela madunina e ‘O sole mio? Il passato è un riferimento per tutti noi ed è una costante nelle canzoni che scrivo”.

Roy Paci commenta la collaborazione con il cantautore toscano, affermando: “Giulio ha saputo portare la sua visione poetica del mondo dentro questo album, un lavoro curato con la stessa attenzione che mette nel fare il suo buon vino. Mi sento vicino a questo modo paziente di creare, da artigiano della musica, come mi piace definirmi. In modo naturale mi sono addentrato nelle suggestioni descritte nel brano ed ho aggiunto i miei personali profumi terziari, ricchi di note speziate”.

Sipario aperto e luci accese sul palco del Teatro Sociale di Amelia, gioiello settecentesco della cittadina umbra; è tutto pronto per il concerto dell’assurdo da “Finale all’italiana”.

Immaginatevi una platea non solo d’eccezione, ma proprio eccezionale! Seduti e attenti, come fossero i più divertiti ascoltatori, Marcello Mastroianni e Mina, Alberto Sordi e il Gabibbo, e poi Enrico Berlinguer, Bud Spencer, Giuseppe Verdi, solo per citarne alcuni. Chi più ne ha, più ne metta!

Questo è un piccolo spoiler del videoclip che sarà disponibile sul canale YouTube GiulioWilson dal 21 maggio, prodotto da Ackagi, per la regia dell’art director Andrea Basile e con le animazioni dell’art director Grazia Genovese e Paul Harden, graphic designer e 3d modeler.

“Finale all’italiana” è la sesta traccia del nuovo disco “Storie vere tra alberi e gatti”: una raccolta di sguardi e di vite fuori dal tempo, di vicende dei giorni passati e di quelli presenti.

Sono canzoni che vivono nell’animo di chi ascolta e negli occhi di chi le immagina.

Sono storie di esistenza e di resistenza, quelle che Giulio con grande maestria riesce a presentare e ad animare.