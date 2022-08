Gli Swingrowers, band internazionale di origine siciliana e con base in Uk, sono stati chiamati ad esibirsi al compleanno di Madonna, martedì 16 agosto, a Noto. Per l’occasione la band, formata da Roberto Costa aka Pisk (producer), Alessio Costagliola (chitarra), Francesco Patti (sax), hanno invitato alla collaborazione Davide Inguaggiato (contrabbasso), Roberto Gervasi (fisarmonica) e un collega e amico con il quale hanno già lavorato, il cantante e songwriter, anche lui siciliano, Davide Shorty, reduce dal successo sanremese, da prestigiose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali e da un importante tour che lo ha portato ad esibirsi nelle maggiori venue e festival italiani.

La popstar americana, che ha scelto Noto, perla del barocco, per festeggiare il suo compleanno/evento, ha ingaggiato gli Swingrowers (management GoMad Concerti e casa discografica Freshly Squeezed Music a Brighton in UK) per il loro sound vintage, per la loro origine siciliana e per la loro esperienza internazionale, con tre tour in USA e Canada alle spalle, live in India, Europa e Giappone con due sold out al Blue Note di Tokyo e la loro presenza nei più rinomati club e festival per il mondo. La loro musica e i loro video fino ad oggi hanno totalizzato ben oltre 100 milioni di views e contano più di 8 milioni di streaming annuali in tutto il mondo.

“È stata un’emozione enorme aver condiviso dei momenti con una star così importante – racconta la band -. Siamo stati contattati dall’organizzazione che ha poi girato la proposta direttamente a Madonna: i nostri videoclip e la nostra musica nelle sue mani, qualche giorno dopo la conferma di partecipazione. È da tanti anni che lavoriamo in grossi eventi privati di prestigio, ci siamo fatti strada con originalità e oggi ci sentiamo molto fortunati. Vogliamo ringraziare tutto il nostro staff, il management, Davide Shorty e i musicisti che ci hanno aiutato a costruire le condizioni ideali per la riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale va a Madonna che ci ha accolto tra i suoi invitati, ancora auguri Mambo!”