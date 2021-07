The Base annuncia l’atteso ritorno a Roma dei NEGRITA: la band, tra le più iconiche del panorama musicale italiano, si esibirà dal vivo a Villa Ada mercoledì 28 luglio per una tappa de LA TEATRALE SUMMER TOUR 2021.

Il concerto è inserito nel cartellone di eventi di Villa Ada Incontra il Mondo.

“Chi credeva che un concerto senza pubblico fosse realizzabile ha compreso che i fan hanno lo stesso peso specifico delle band: chi saremmo senza di voi? A un certo punto avevamo smesso di crederci, pensando a un futuro simile alla copertina di Radio Zombie. Invece, abbiamo accumulato così tanta energia da spazzarvi via al primo accordo! Proprio per questo, non volevamo solo ripartire da dove avevamo lasciato, ma abbiamo messo in piedi un tour vero e proprio: quello della rinascita! Finalmente ci siamo: bentornati a noi, ma soprattutto a voi! Che la fiesta possa ricominciare!”.

I Negrita si ripresenteranno al pubblico proponendo brani cult del proprio repertorio in veste acustica nelle location più incantevoli della penisola. La band ripartirà quindi da dove tutto si era fermato, tra intimismo e voglia di lasciarsi il passato alle spalle.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it, su www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati Ticketone.