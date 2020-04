In tutti i digital store il nuovo singolo “DICO NO”. In radio da venerdì 24 aprile

“Adesso dico no. Sento e non ascolto. Io guardo solo avanti e cambio direzione”

Il cantautore siciliano (di Marsala-TP) Francesco Occhipinti firma un pezzo (con Gianni Testa e Matteo Caretto), che attinge a piene mani dalle sue esperienze personali, caratterizzato dalla consapevolezza di libertà e di lotta verso qualunque forma di discriminazione, bullismo e, soprattutto, paura.

Videoclip: https://youtu.be/cVVP93-yz_U

– È una canzone che si scrive quando si è stanchi di sentirsi giudicare –spiega Francesco– da chi non ti conosce per niente. “DICO NO!” è la reazione a tutto questo, la presa di coscienza che bisogna smettere di preoccuparsi continuamente delle chiacchiere della gente e “cambiare direzione” ripartire da se stessi imparando che Essere non è ciò che gli altri DICONO –

“DICO NO”, prodotta da Gianni Testa per Joseba Publishing e arrangiata da Matteo Caretto presso Scene Music Studio, è una dichiarazione d’amore, intima, profonda e sincera da parte dell’autore verso se stesso e le proprie fragilità. Il brano è disponibile in tutti gli store digitali.

