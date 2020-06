Questo periodo in cui il Covid19 ci ha isolato dal mondo e dai contatti sociali lo ha fatto tornare un po’ più in contatto con sé stesso e così Cortez è diventato più prolifico, tanto da produrre due nuovi album in tre mesi, uno rock e uno soul. Dopo averli messi in competizione in un sondaggio sulla sua pagina ufficiale Facebook, i suoi follower hanno votato.

A sole tre mesi dall’uscita di “Poeta di Strada”, “Nel colore della Notte” esce il 26 giugno prossimo e conferma la svolta rock italiana dell’artista di Roma dalla lunga discografia in inglese con il suo vero nome Alessandro Bagagli.

