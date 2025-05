In nessun altro luogo al mondo la musica trova un abbraccio cosi caldo e profondo con la storia, l’arte e la bellezza. Roma, con la sua anima senza tempo, i suoi scorci mozzafiato e la sua magica atmosfera, si conferma, anche quest’anno, teatro di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Roma Summer Festival. In questa incantevole cornice, tra le linee moderne dell’Auditorium Parco della Musica e il fascino della città eterna, prende vita la rassegna musicale che accende le notti romane con suoni, emozioni, grandi nomi della scena internazionale ed eccellenze della musica italiana.

A partire da giugno e fino a settembre andranno in scena 70 concerti: le performance saranno un viaggio nella musica capace di attraversare generi e generazioni diverse per accontentare tutti i gusti. Il messaggio scelto per raccontare l’edizione 2025 di questo straordinario festival è “We Are The Sound”, un motto potente ed inclusivo, che rappresenta perfettamente l’anima del Roma Summer Fest. Un’edizione che celebra la musica come linguaggio universale, in grado di unire generazioni, culture e sensibilità diverse, in un’unica grande esperienza condivisa sotto il cielo della Capitale.

Sul grande palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica si alterneranno grandi nomi della musica internazionale. Tra gli ospiti più attesi, Sting si esibirà il 7 luglio, seguito dall’energia di Skin e degli Skunk Anansie l’8 luglio, e dal ritmo travolgente della disco-funk di Rodgers & Chic il 15 luglio. Gli Stereophonics saliranno sul palco il 29 agosto, mentre il 30 agosto sarà la volta dei Franz Ferdinand, icona dell’indie rock mondiale. Il 21 giugno, la Cavea ospiterà anche il sound elettronico e atmosferico dei Rüfüs Du Sol, per un live che si preannuncia tra i più suggestivi dell’estate romana.

Anche altre sedi dell’Auditorium ospiteranno concerti imperdibili: Steven Wilson, figura di spicco del progressive rock, si esibirà l’8 giugno nella Sala Santa Cecilia, che il 16 giugno accoglierà anche il jazzista Jon Batiste. Il 19 luglio sarà protagonista il blues di Joe Bonamassa, seguito il 24 luglio da Alanis Morissette, simbolo della musica anni ’90. Il 27 luglio salirà sul palco Stewart Copeland, leggendario batterista dei The Police, mentre il 28 sarà la volta di Paul Morrissey, ex leader degli Smiths. Il chitarrista Steve Hackett si esibirà il 6 settembre, e il 15 settembre chiuderà la stagione la sacerdotessa del rock Patti Smith.

Nutrita anche la presenza degli artisti italiani, con un calendario ricco e variegato. Si parte il 7 giugno con Serena Brancale, per poi proseguire dal 12 al 18 giugno con Ludovico Einaudi e il 19 giugno con i Ricchi e Poveri. Il 23 giugno a calcare il palco ci saranno Loredana Bertè, Casino Royale meet e, il giorno seguente, Serena Rossi in “SereNata a Napoli”.

Il 27 giugno sarà la volta dei CCCP e del progetto Ballo! di Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Gli Afterhours saliranno sul palco in un doppio appuntamento il 5 e 6 luglio, mentre Nino D’Angelo si esibirà il 23 luglio. Settembre vedrà protagonisti Edoardo Bennato il 12, Diodato l’11, The Kolors il 16, Benji & Fede il 17 e Psicologi il 18.

Dal tramonto fino a notte inoltrata ogni concerto sarà un’esperienza unica, capace di toccare il cuore, far danzare l’anima e lasciare ricordi indelebili. Vivere una serata al Roma Summer Festival significa lasciarsi avvolgere dalla magia di Roma, respirare la sua storia millenaria e ascoltare l’eco delle sue meraviglie anche nella musica.