“Il Premio Assomusica per Sanremo è nato per celebrare chi fa della musica dal vivo un’arte, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico. Quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio all’Orchestra del Festival, una vera eccellenza musicale, che con il suo lavoro permette di esaltare ogni esibizione e regalare agli spettatori momenti indimenticabili”, ha dichiarato il Presidente Carlo Parodi .

La motivazione del riconoscimento sottolinea “la straordinaria professionalità, versatilità e capacità interpretativa che l’Orchestra del Festival dimostra ogni anno, contribuendo in modo determinante alla qualità artistica della manifestazione e all’emozione delle esibizioni live”. Un tributo al valore di musicisti che, con il loro lavoro, rendono unico ogni momento musicale del Festival, accompagnando gli artisti con cura, sensibilità e una preparazione impeccabile.

Il premio è stato ritirato dal maestro Pinuccio Pirazzoli , in rappresentanza dell’intera Orchestra, durante la cerimonia che si è svolta oggi presso la sala stampa del Teatro Ariston , alla presenza del Presidente di Assomusica Carlo Parodi e dei promoter musicali associati.

in

by

Per il "contributo alla qualità artistica della manifestazione e la valorizzazione della filiera della musica dal vivo"

View All Result

No Result

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy