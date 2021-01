L’uscita è prevista per il 5 febbraio su tutte le piattaforme digitali. Si tratta delle prime cinque tracce di un grande progetto distribuito digitalmente da Believe Distribution Services Italia e pubblicato fisicamente da Blue Spiral Records. Una straordinaria unione di forze per un eccellente risultato artistico.

"Shapes Vol.1" è un Ep ( primo di due in 5 tracce ciascuno) che ci porta lungo un percorso vario, nel quale le forme

