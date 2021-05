In radio dal 4 maggio “Bygone days”, scritto da Franco Micalizzi con il testo di Chuck Rolando, il nuovo singolo di I’m Erika, anticipazione del nuovo album presto disponibile.

<Ho deciso di cantare questo brano – dice I’m Erika -perché me ne sono innamorata sin dalla prima volta che l’ho ascoltato, mi è piaciuto il mood e la melodia. Inizialmente il titolo era “Nostalgia”, forse perché il Maestro Micalizzi l’aveva immaginato con un testo in italiano, ma alla fine abbiamo deciso di usare la lingua inglese, affidando la scrittura del testo al mitico Chuck Rolando, che ne ha fatto un capolavoro, intitolandolo “Bygone days”, ovvero giorni passati. Il testo parla di quel senso di nostalgia che rimane dopo la conclusione di una storia, che tutti, almeno una volta nella vita abbiamo provato, ma alla fine, l’importante è superarla ed andare avanti. Sempre.>

Racconta Chuck Rolando: ‘Per “Bygone Days” mi sono ispirato all’idea che la nostalgia è un sentimento importante, a doppia lama. Nel senso che, fa bene tornare indietro per rivivere vecchi ricordi, amori, eventi, ecc., però, senza fermarsi troppo a lungo. Bisogna capire quanto il nostro passato, nel bene e nel male, ci ha resi quelli che siamo oggi e in seguito, bisogna attingere a queste memorie e riflessioni per migliorare il nostro presente.’

