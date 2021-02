Dal 23 febbraio in radio e in digitale “LUNA” il nuovo singolo di IVAN BRUNACCI, arrangiato e prodotto con Fabio Demartino per StessaStrada Records e L’n’R Productions di Luca Rustici.

“Luna” è una canzone che racconta una storia d’amore qualunque tra un uomo ed una donna che, tra pregi e difetti personali, vivono e si divertono in una Milano dal sapore anni ’90, persi tra locali notturni sui Navigli ed una automobile che si trasforma in camera da letto

quando la pulsione romantica si fa sentire all’improvviso.

“Per me – dice Ivan Brunacci – adesso è un’esigenza scrivere e raccontare qualcosa di estremamente normale in un periodo storico mondiale, che di normale non ha più granché, e in questo brano ho voluto proprio raccontare la magia della normalità in una coppia che riscopre o rivive quei momenti ‘normali’ che oggi tutti ricerchiamo.”

