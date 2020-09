Il cantante italiano registra milioni di ascolti in America Latina e Stati Uniti

Il cantante italiano Ivan Costa, che registra ascolti da capogiro in America Latina e Stati Uniti d’America, ha scelto la nostra città per girare il suo primo video!

Nelle giornate di lunedì e martedì, infatti, ha girato, tra la spiaggia ed il centro storico, il video ufficiale del suo prossimo singolo: il titolo e la data d’uscita non sono ancora stati svelati, ma di certo rientrerà nel genere della bachata e sarà disponibile in due lingue, spagnolo e portoghese.

Un video tutto Made In Italy!

Per la sua realizzazione, infatti, è stata scelta Caorle come location, borgo storico marinaro, e ha collaborato uno staff tutto Italiano: la protagonista femminile è Michelle Kovalenko Orfei (nipote della grande Moira Orfei), le coreografie sono state curate dai maestri veneziani riconosciuti a livello internazionale Alejandro Zanella (Latino Project) & Gabriele y Cristina (Sin Barrio) e la realizzazione è stata affidata a Due G Studio Fotografico (Noventa Di Piave). A completare il #MadeInItaly ci pensa la vettura utilizzata per le riprese: il Maserati Gran Turismo MC Stradale, modello unico e raro nel suo stile, disegnato da Pininfarina.

“Siamo onorati che Ivan abbia scelto proprio Caorle per girare il suo primo video – commenta il Sindaco Luciano Striuli – Non possiamo che ringraziarlo, in quanto porterà il nome della nostra località in America Latina e negli Stati Uniti, augurargli tutto il successo che merita ed accoglierlo a braccia aperte quando verrà nuovamente a trovarci!”

“ Sono contentissimo di questa nuova esperienza tutta Italiana – dichiara Costa – non cambio genere e neanche la lingua in cui canto, ma con questo video posso rafforzare il soprannome datomi in America nel mio genere come Pioniere dello stile Italiano. Sono contento di poter portar via con me e mostrare al mondo latino la bellissima città di Caorle , città che amo e di cui sono da sempre innamorato, è un città che mi trasmette tante emozioni! Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale che da subito ha accolto l’idea e si è resa disponibile per qualsiasi evenienza e tutti i locali che ci hanno accolto per le riprese. Ringrazio anche la famiglia Orfei (sono onorato che con Michelle abbia preso parte a questo mio nuovo progetto!) e tutte le persone che hanno collaborato con me per la realizzazione del video”

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram