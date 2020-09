500 Guitar Case da collezione in vendita in esclusiva

su VINO75 dal 14 settembre

Il ricavato sarà devoluto al fondo #insiemeperlamusica ideato da Cesvi insieme a Elio e Le Storie Tese e Trio Medusa.

Jack Daniel’s e la musica sono da sempre strettamente legati, un binomio che ha reso il celebre Whiskey una vera e propria icona per gli amanti delle sette note. Jack, infatti, c’è dove c’è la musica, dove il palco è l’unica vera casa del musicista e dove i suoni arrivano sinceri e autentici alle orecchie di chi li “sente” a suo stesso modo. È per questo motivo che, in questa stagione così particolare, vuole essere ancora più vicino al settore musicale e dell’intrattenimento live, uno dei maggiori colpiti in tutto il mondo a causa della pandemia.

Jack Daniel’s, infatti, contribuisce alla raccolta fondi #insiemeperlamusica, organizzata da Cesvi insieme a Elio e Le Storie Tese e al Trio Medusa per sostenere le band in difficoltà (tutti i dettagli su Cesvi.org), mettendo in vendita un pack da collezione: 500 esclusive guitar case in edizione limitata, contenenti una bottiglia da 70cl del classico Old N. 7. Il ricavato sarà interamente destinato alla campagna #insiemeperlamusica, contribuendo al sostegno delle attività musicali pesantemente colpite dagli eventi di quest’anno. Sarà possibile acquistare le guitar case in esclusiva su VINO75 a partire da lunedì 14 settembre.

È un’occasione speciale per avere un pezzo da collezione e per celebrare al meglio il compleanno di Mr. Jack. Settembre, infatti, è storicamente il mese in cui da sempre si festeggia Jack Daniel ma quest’anno si trasforma in un momento speciale con un progetto pensato per i suoi Friends of Jack e per tutti coloro che con lui condividono una passione – la musica – e che in questo momento hanno bisogno di supporto. Per questo motivo, Jack invita tutti ad acquistare uno dei pack speciali, col fine di donare e dare così un contributo importante al progetto #insiemeperlamusica, un segno tangibile dell’amore di ognuno di noi per la musica.

Jack Daniel’s segna così un nuovo importante momento del suo lungo viaggio a ritmo di musica con cui ha un legame, ricambiato e immortale, nato nel 1892 quando Mr. Jack formò la Silver Cornet Band insieme ad un gruppo di abitanti di Lynchburg e ai lavoratori della storica Distilleria, per invitare la folla a raggiungere la cittadina del Tennessee e condividere insieme degli eventi speciali. Questo rapporto, nel corso degli anni, non si è mai chiuso, ma anzi si è rafforzato ed è cresciuto nel tempo. Caso esemplare, in Italia, è l’esperienza di Jack On Tour, il lungo viaggio musicale di Jack durato 8 edizioni che ha coinvolto decine di artisti (come Negrita, Jack Savoretti, Irene Grandi, Max Gazzè, Giò Sada, Joe Bastianich, Selton) on the road in Italia e negli USA.

