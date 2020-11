Jack Daniel’s da sempre condivide con tutti la passione per le cose autentiche, rigorosamente live, capaci di regalare al pubblico un’esperienza in linea con il suo stile e il suo gusto, proprio come la musica. E questo l’ha dimostrato in tante occasioni, non di meno in quest’anno così particolare anche per uno dei settori più colpiti a causa della pandemia: quello musicale e dell’intrattenimento live.

Dopo aver contribuito alla

raccolta fondinelle scorse settimane, donando il ricavato della vendita di 500 esclusive guitar case,coglie l’attimo e torna a sostenere il nobile progetto pensato dapartecipando alla sua nuova importante fase per continuare a sostenere le band in difficoltà (tutti i dettagli su Cesvi.org ). Si è aperta in questi giorni, e sarà attiva fino a venerdì 11 dicembre, l’diche raccogliemessi a disposizione da grandi nomi dell’intrattenimento… e non solo!

Jack Daniel’s infatti ha messo all’asta – disponibile su CharityStars.com – quattro proposte speciali, impreziosite da dettagli che faranno gola a tanti collezionisti. Come il cofanetto deluxe di Sinatra Select, che celebra l’amicizia immortale tra Frank Sinatra e Jack, un legame così forte che è entrato nella leggenda ed è stato omaggiato con un prodotto unico, come l’uomo a cui è dedicato. Il cofanetto deluxe messo all’asta è reso ancora più speciale dalla firma di Chris Fletcher, il nuovo Master Distiller.

C’è poi una bottiglia di Jack Daniel’s N°27 Gold, contraddistinta da un’elegante etichetta colore ambrato e racchiusa in un cofanetto speciale, autografato per l’occasione da J-Ax. Altro pezzo da collezione, per gli amanti della musica, è un’autentica chitarra elettrica Peavey con l’iconico logo e total black, come la storica etichetta nera dell’originale Old N°7 Tennessee Whiskey.

Infine, per dare libero sfogo alla propria creatività culinaria “alla griglia”, un kit davvero unico, formato da un barbecue Weber – modello Master-Touch 57 – personalizzato Jack Daniel’s, in abbinamento a un volume da collezione, scritto da uno storico Friend of Jack, e reso unico dal suo autografo: Te la do io l’America (Rizzoli) di Joe Bastanich, un tour di ricette 100% New York style di sicura ispirazione in cucina.

È il momento giusto per dare così un contributo importante al progetto #insiemeperlamusica e trarre il meglio da quest’esperienza, conquistando memorabilia unici e dando un segno tangibile dell’amore di ognuno di noi per le sette note. Are you ready to play (and donate)? Make it count!

Jack fa girare la musica, non la testa.

Bevi responsabilmente.

