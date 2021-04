È online il video di “SETTIMO PASITO” (Ore25 / MArteLabel, distribuito da Artist First), il nuovo singolo della cantautrice e musicista JAQUELINE disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digital download.

Il video, diretto da Daniele Comelli e Davide Fraraccio, è disponibile al seguente link:

https://www.youtube.com/watch? v=kl7sORboWsQ

Scritto da Jaqueline insieme a Davide Fraraccio, “SETTIMO PASITO” è un brano ammaliante, ricco di esuberanza e sensualità.Un POP-LATINO cantautorale con sfumature elettroniche Caratterizzato da un sound travolgente, con un andamento che scalda facilmente l’atmosfera. Sempre in linea con i propri ideali Jaqueline, in quest’ultimo video, si propone con uno stile da Sex Simbol anni ’90. Con Jeans e t-shirt bianca alla Julia Roberts, siamo immersi in un vero e proprio pub californiano. In una location esclusiva, scenografata ad hoc per il video, Jaqueline percorre a suon di tacchi e grinta i passi della sua nuova scena.

