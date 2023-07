Con una serata che omaggia la musica italiana, domani sabato 22 luglio Jazz & Wine in Montalcino ospita il “Summer Tour 2023” di Tiromancino, un viaggio nella forza delle canzoni che hanno reso celebre la band e rivelato la sensibilità cantautorale del suo fondatore Federico Zampaglione.

Musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, Federico Zampaglione è un artista a 360 gradi, un vulcano di idee e intuizioni, che siano legate alla musica, alla scrittura o al cinema.

I Tiromancino nascono nel 1989 e durante gli anni 90 pubblicano i primi quattro album improntati alla commistione tra forma canzone e ricerca di sonorità non convenzionali, che danno inizio a una lunga e importante carriera costellata di tantissimi successi.

Sin dagli esordi la band è protagonista di un’intensa attività live che le premette di veder crescere in maniera esponenziale il seguito di pubblico e il consenso della critica. I Tiromancino ottengono così riconoscimenti importanti e conquistano premi di rilievo, per una lunga scia di successi che accompagna la loro inarrestabile evoluzione artistica fino ad oggi.

In questo nuovo tour, Tiromancino offre l’occasione di rivivere dal vivo non solo i vecchi brani come La descrizione di un attimo o Due destini ma anche di ascoltare nuovi trascinanti brani.

La 26ma edizione di Jazz & Wine in Montalcino si chiude domenica 23 luglio con un concerto straordinario che vede protagonista l’eleganza senza tempo di Noa.

Nata dalla collaborazione tra la nota azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino la rassegna Jazz & Wine in Montalcino vede direzione artistica di Eugenio Rubei (Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Sound&Image).

Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21:45.