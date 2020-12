Dal 3 al 23 dicembre SOS Villaggi dei Bambini, in collaborazione con gli Amici del Loggione della Scala di Milano, presenta un calendario di concerti di musica classica, trasmessi online in rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. I fondi raccolti contribuiranno a sostenere i laboratori e le attività dedicate ai 500 bambini e ragazzi accolti da SOS Villaggi dei Bambini in Italia.

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia sconvolto le

nostre vite, rivoluzionato la nostra quotidianità e obbligato a rivedere anche le tradizioni natalizie, SOS Villaggi dei Bambini per infondere la magia del Natale e per condividere questo momento che ci vede lontani fisicamente ma vicini nello spirito presenta una serie appuntamenti culturali che uniscono intrattenimento e solidarietà.

SOS Villaggi dei Bambini e gli Amici del Loggione della Scala di Milano hanno unito le loro forze in un calendario di concerti di musica classica, che si terranno a partire da giovedì 3 dicembre online, all’interno di alcuni dei più eleganti luoghi di Milano e Brescia e nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

“Questo sarà un Natale particolare per tutti. SOS Villaggi dei Bambini si è adattata alle necessità dettate dalla pandemia e ha individuato una formula nuova che ci permette di stare tutti insieme, scambiarci gli auguri, sebbene virtualmente, e accendere nel cuore la voglia del Natale. Sono stati organizzati quattro concerti online per rinsaldare il rapporto con i nostri amici e sostenitori e lanciare una raccolta fondi che ci aiuti a sostenere le nostre attività in questo periodo di difficoltà” ha dichiarato Roberta Capella, Direttore di SOS Villaggi dei Bambini.

Quattro concerti di musica classica per coinvolgere e avvicinare, oltre agli appassionati, un pubblico sempre più ampio, e allo stesso tempo per aiutare l’Organizzazione, impegnata da oltre 70 anni nella tutela dell’infanzia più fragile, a sostenere bambini e ragazzi a cui le famiglie, per diverse ragioni, non possono garantire le cure necessarie. Al puro intrattenimento musicale e culturale, è affiancata una raccolta fondi lanciata da SOS Villaggi dei Bambini, il cui scopo è sostenere concretamente le attività dell’Organizzazione e aiutare gli oltre 500 bambini e ragazzi accolti nei 6 Villaggi SOS in Italia. Le donazioni saranno effettuabili accedendo al link del concerto a cui si vorrà assistere.

“Le iniziative virtuali che abbiamo organizzato, per celebrare il Natale insieme a SOS Villaggi dei Bambini, sottolineano l’importanza di creare il pubblico di domani, avvicinando alla musica classica anche i più giovani. La musica ha un enorme potenzialità perché arriva dove le parole non arrivano. È un’esperienza straordinaria che ci lega a persone anche lontane, donandoci momenti meravigliosi”, dichiara Daniela Uccello, direttore artistico dell’iniziativa.

