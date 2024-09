Dopo cinque anni di attesa, i Fitness Forever tornano a far parlare di sé con un nuovo singolo, “A Vele Spiegate”, in collaborazione con Calcutta, co-autore e voce del brano. Il singolo, disponibile dal 20 settembre su tutte le piattaforme digitali, anticipa l’uscita del quinto album della band partenopea, prevista per novembre 2024, ancora una volta sotto l’etichetta madrilena Elefant Records con distribuzione Altafonte. (scarica la cover del singolo)

In “A Vele Spiegate” anche Alan Sorrenti contribuisce, con inserti vocali, ad arricchire ulteriormente la texture sonora del brano.

Calcutta, la voce più importante dell’ultima generazione di cantautori italiani, capace di rievocare i più grandi, presta la sua sensibilità unica a questo brano che è un vero e proprio viaggio sonoro. “A Vele Spiegate” non è solo una canzone, ma una metafora della vita, raccontata attraverso un percorso musicale che si snoda da Napoli a Sorrento e oltre, senza una destinazione precisa. Con un arrangiamento raffinato che spazia tra jazz-funk in salsa carioca e influenze dei grandi compositori di colonne sonore, il brano riesce a evocare l’atmosfera dei dischi di Alberto Radius degli anni ’70 e gli arrangiamenti sofisticati di Arthur Verocai.

Il nuovo singolo segna il ritorno di Carlos Valderrama e del suo collettivo di straordinari musicisti, che hanno già tracciato una linea indelebile nella scena musicale italiana con il precedente album “Tonight”, capace di rievocare con successo il nuovo sound napoletano.

In “Tonight”, infatti, è presente la traccia “Andrè”, una suite disco/funk/balearic in quattro movimenti cantata in napoletano; che ha anticipato la gigantesca ondata di Neapolitan Funk che ha monopolizzato le playlist e i dancefloor degli ultimi anni.

I Fitness Forever si confermano un super gruppo della scena musicale italiana, composto da musicisti che hanno collaborato – in studio e live – con alcuni dei più grandi nomi della musica contemporanea, tra cui Calcutta, Nu Genea, Elisa, Alan Sorrenti, Colapesce e Dimartino, Popa, Tropico, Parbleu, PS5 e Bassolino.